Задержан житель Приморья, запустивший гей-порно на Масленице

В Приморье задержали злоумышленника, который запустил гей-порно на уличном экране во время празднования Масленицы. Им оказался бывший сотрудник дома культуры, обиженный на руководство. Об этом сообщает портал otvprim.ru со ссылкой источник. Нарушитель порядка счел, что его уволили незаконно и решил отомстить. Мужчина уже дал признательные показания.

Позже правоохранители подтвердили задержание правонарушителя. «Злоумышленником оказался житель села Михайловка 2001 года рождения. Раньше приморец занимал должность светооператора районного дома культуры. Его уволили в декабре 2019 года за недобросовестное выполнение должностных обязанностей», – говорится в сообщении ГУ УМВД по Приморскому краю. Задержанный заключен под стражу. По данным правоохранителей, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Ранее полиция возбудила уголовное дело из-за показа порноролика на экране на центральной площади села Михайловка Приморского края во время народных гуляний 29 февраля. Расследование ведется по ч. 3 ст. 242 УК РФ («Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 6 лет. В краевом полицейском главке отметили, что нарушитель получил доступ к компьютеру, имеющему выход на медиаэкран, установленное на здании администрации Михайловского района, незаконно.

Видео для взрослых было показано на большом видеоэкране на масленичных гуляниях 29 февраля. На площади перед районной администрацией в том момент находилось множество людей, многие были с детьми.

Владивосток, Ольга Панфилова

Владивосток. Другие новости 29.02.20

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