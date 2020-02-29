В Приморском крае на Масленицу на уличном экране показали гей-порно

Видео для взрослых показали жителям села Михайловка Приморского края на экране на здании районной администрации во время празднования Масленицы в субботу, 29 февраля.

В соцсетях появилось многочисленные видео, запечатлевшие народные гуляния, во время которых на большом видеоэкране транслируется гей-порно. На кадрах видно, что на площади перед администрацией Михайловского района гуляют множество местных жителей, многие из них были с детьми.

Часть комментаторов в социальных сетях с иронией отреагировали на инцидент: «Вот чем администрация занимается», «Каждый жарит по своему, кто-то блины, а кто-то...», «У Михайловки сейчас все рейтинги вырастут», «Это просто прямой эфир с администрации был». «Думают, это очень весело? Глупые... Там же столько детей», – пишут возмущенные пользователи.

В местной администрации заявили, что неизвестные злоумышленники получили несанкционированный доступ и вывели на экран порноролик. «Те, кто отвечал за экран и допустил халатность, и те, кто это сделал, будут наказаны по всей строгости закона», – пообещали чиновники, чье заявление цитирует Vladnews.

Полиция уже начала проверку в связи с инцидентом.

Напомним, в октябре прошлого года в городе Новомичуринске Рязанской области абонентам кабельного телевидения показали видео для взрослых вместо программы «Место встречи» по НТВ. Трансляция порнофильма неожиданно началась 14 октября около 15:00 и длилась не менее 15 минут. Позже вещатель признал, что жесткое порно действительно было в эфире, но объяснил трансляцию техническим сбоем.

Владивосток, Ольга Панфилова

Владивосток. Другие новости 28.02.20

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