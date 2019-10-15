Рязанцам показали жесткое порно вместо программы НТВ

Видео для взрослых вместо программы «Место встречи» по НТВ показали абонентам кабельного телевидения в городе Новомичуринске Рязанской области. Трансляция порнофильма неожиданно началась 14 октября около 15:00 и длилась не менее 15 минут.

Как рассказал местный житель, его бабушка сообщила ему о происходящем и попросила приехать домой, чтобы разобраться с показом кино для взрослых. По его словам, «жестче фильмов не видел», сообщает «КП – Рязань». Мужчина рассказал, что звонил в саму вещательную компанию, но там ему заявили о невозможности такой ситуации.

Позже гендиректор ООО «ТелеМаг» Александр Чупрынин признал, что порно действительно было в эфире, однако объяснил трансляцию техническим сбоем, сообщает рязанское издательство «Пресса». По его словам, в кабельной сети Новомичуринска ведутся ремонтные работы, и «сотрудник нечаянно подключил к каналу НТВ не тот кабель, не с того спутника».

Рязань, служба информации РИА «Новый День»

Рязань. Другие новости 15.10.19

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