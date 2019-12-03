Школьники запустили жесткое порно на монитор в брянском ТРЦ

Посетители одного из торгово-развлекательных центров в Брянске стали невольными зрителями ролика с жестким порно. Непристойное видео показали им на большой плазменной панели фуд-корта. Вместо рекламы и музыкальных клипов на мониторе в течение минуты демонстрировался порнографический ролик.

По информации регионального управления МВД РФ, инцидент произошел еще 23 ноября. Виновники уже установлены. Ими оказались двое 14-летних школьников, которые признались в хулиганской выходке. Подростки при помощи мобильного телефона подключились к промо-панели и запустили трансляцию ранее найденного в интернете порновидео, после чего сбежали.

Полиция проводит проверку по факту инцидента, по результатам которой будет принято процессуальное решение, отметили в ГУ МВД по Брянской области.

Напомним, в октябре в городе Новомичуринске Рязанской области абонентам кабельного телевидения показали видео для взрослых вместо программы «Место встречи» по НТВ. Трансляция порнофильма неожиданно началась 14 октября около 15:00 и длилась не менее 15 минут. Позже вещатель признал, что порно действительно было в эфире, однако объяснил трансляцию техническим сбоем.

Брянск, служба информации РИА «Новый День»

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