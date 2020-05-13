российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 13 мая 2020, 11:43 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

На Сахалине экс-мэр проведет в тюрьме 10 лет за взятки и хранение наркотиков

Бывший глава администрации двух муниципальных образований Сахалина Сергей Гейченко приговорен к 10 годам колонии за взяточничество и хранение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Южно-Сахалинским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего вице-мэра Холмского района, а впоследствии мэра Александровск-Сахалинского района Сергея Гейченко», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Судом установлено, что Гейченко в статусе вице-мэра Холмского района получил 800 тысяч рублей от общей суммы взятки в 10 миллионов рублей от руководителей компаний-подрядчиков. Он обещал содействовать предпринимателям в заключении госконтрактов.

Кроме того, обвиняемый, будучи главой администрации Александровск-Сахалинского района, хранил в служебной квартире наркотическое средство массой не менее 2,34 грамма, добавили в прокуратуре.

Суд приговорил Гейченко к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также на 8 лет лишил его права занимать должности в госорганах. Сам бывший чиновник свою вину не признал.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 13.05.20

В лесу Приморья обнаружили сумку с гранатами и патронами. / Приморские дальнобойщики грозят забастовкой из-за очередей на границе. / Кремль потерял рычаги воздействия: катастрофа уже неминуема. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коррупция

В России впервые осудили больше крупных взяточников, чем мелких

В Москве за полумиллионную взятку задержаны налоговики

Губернатор Хакасии отстранил от должности обвиняемого во взятке заместителя

Замглавы Хакасии задержали по подозрению во взяточничестве

Алтайского замминистра задержали за крупную взятку

Полковника Нацгвардии задержали в Подмосковье за вымогательство

В Алтайском крае силовики нагрянули с обысками в минстрой

При создании боевых роботов в России похитили почти 30 млн рублей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия, Коррупция, Наркотики,