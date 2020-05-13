На Сахалине экс-мэр проведет в тюрьме 10 лет за взятки и хранение наркотиков

Бывший глава администрации двух муниципальных образований Сахалина Сергей Гейченко приговорен к 10 годам колонии за взяточничество и хранение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Южно-Сахалинским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего вице-мэра Холмского района, а впоследствии мэра Александровск-Сахалинского района Сергея Гейченко», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Судом установлено, что Гейченко в статусе вице-мэра Холмского района получил 800 тысяч рублей от общей суммы взятки в 10 миллионов рублей от руководителей компаний-подрядчиков. Он обещал содействовать предпринимателям в заключении госконтрактов.

Кроме того, обвиняемый, будучи главой администрации Александровск-Сахалинского района, хранил в служебной квартире наркотическое средство массой не менее 2,34 грамма, добавили в прокуратуре.

Суд приговорил Гейченко к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также на 8 лет лишил его права занимать должности в госорганах. Сам бывший чиновник свою вину не признал.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 13.05.20

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