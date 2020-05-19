Япония вновь заявила о претензиях на Южные Курилы

Министерство иностранных дел Японии вернуло в свой ежегодный доклад «Синяя книга по дипломатии» формулировку о суверенитете над «северными территориями», как в Стране Восходящего Солнца называют Южные Курилы. Об этом пишет The Mainichi. Почти год японский МИД избегал данной формулировки при ведении внешней политики. В последний раз о территориальных претензиях к России говорилось в докладе за 2018 год.

Вопрос принадлежности четырех островов Курильской гряды остается открытым с момента окончания Второй мировой войны. Из-за этого Россия и Япония юридически находятся в состоянии войны, так как мирный договор между странами так и не был подписан.

Япония заявляет о своих правах на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Эти острова отошли России по итогам Второй мировой войны. Вопрос принадлежности мешает заключению мирного договора между странами, подписание которого назвал одной из своих целей на посту премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Москва не признает притязания Японии на острова, считая, что Южные Курилы вошли в состав СССР согласно международным юридическим нормам.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 19.05.20

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