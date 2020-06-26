Япония направила протест в связи с геологоразведкой у Южных Курил

Япония сделала России представление из-за проведения в Охотском море геологоразведочных работ, в том числе в районе островов южной части Курильской гряды, сообщил генеральный секретарь правительства Страны Восходящего Солнца Ёсихидэ Суга.

Он заявил, что действия России не согласуются с позицией Японии, а Токио продолжить наблюдать за происходящим. «Мы направили свое сообщение России, заявив, что это не совпадает с позицией нашей страны», – сказал Суга, добавив, что властей Японии вопрос о принадлежности островов Курильской гряды (так называемые в Японии «северные территории») является очень важным, и японское правительство намерено продолжить переговоры с Россией.

По данным ТАСС, посольство России в Японии уже получило письмо. Российские дипломаты отметили, что в Токио считают, что маршрут следования российского исследовательского судна проходит через эксклюзивную экономическую зону Японии. «О факте обращения доложено в Москву. Ведется уточнение реальной ситуации», – сообщили в диппредставительстве.

Как писал «Новый День», в мае 2020 года МИД Японии вновь официально заявил о претензиях страны на суверенитет над Южными Курилами. До этого почти год министерство отказывалось от подобной формулировки в официальной стратегии внешней политики, а теперь вновь вернула эту фразу в «Синюю книгу по дипломатии».

Токио, Иван Гридин

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