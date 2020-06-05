Японский политолог потребовал забрать Южные Курилы у России

Япония должна заявить о претензиях на все четыре острова «северных территорий» (так в Японии называют Южные Курилы – прим. ред), заявил в своей статье, опубликованной изданием Wedge Infinity, влиятельный политолог Юкио Касияма.

Он заявил, что Россия не идёт на уступки в переговорах с Японией по вопросам Курильских островов, а власти Страны Восходящего Солнца на данный момент настаивают на «передачу» лишь двух островов. Согласно его утверждениям, правительству его страны следовало бы заявлять претензии сразу на четыре острова – Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

Публикация политолога вызвала волну негодования среди соотечественников автора. Они считают, что подобного рода выпады могут навредить хрупкой дружбе между двумя странами. По мнению депутата Госдумы Александра Шерина, на такие публикации не стоит обращать много внимания, так как за их счет японские политики пытаются набрать популярности, передает ФАН.

Как писал «Новый День», 19 мая стало известно, что Токио вернул формулировку о принадлежности «северных территорий», из которой следует, что на данные острова «распространяется суверенитет Японии». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Японии вернуть вопрос о Курилах в «Синюю книгу по дипломатии» (ежегодный доклад МИД Японии о взаимоотношениях с другими странами – при. ред.) противоречит задаче создания благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях.

Напомним, вопрос принадлежности четырех островов Курильской гряды остается открытым с момента окончания Второй мировой войны. Из-за этого Россия и Япония юридически находятся в состоянии войны, так как мирный договор между странами так и не был подписан.

Япония заявляет о своих правах на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Эти острова отошли России по итогам Второй мировой войны. Вопрос принадлежности мешает заключению мирного договора между странами, подписание которого назвал одной из своих целей на посту премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Москва не признает притязания Японии на острова, указывая, что Южные Курилы вошли в состав СССР согласно международным юридическим нормам.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 04.06.20

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