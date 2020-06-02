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Вторник, 2 июня 2020, 12:47 мск

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Амурский чиновник попался на крупной махинации с землей

Фото: СКР

В Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении чиновника администрации города Свободный. Его подозревают в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

Амурский чиновник попался на крупной махинации с землей

Как сообщили в пресс-службе СКР, по версии следствия, в ноябре 2016 года подозреваемый, исполняя обязанности начальника управления по использованию муниципального имущества и землепользования администрации города, превысил должностные полномочия.

В частности, он организовал продажу местному жителю земельного участка, принадлежащего муниципалитету, по заниженной стоимости. На этой земле можно было разместить административное здание со складскими помещениями. Однако Земельный кодекс запрещает продажу таких земель. По оценкам следствия, действиями чиновника муниципалитету был причинен ущерб в размере 6 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Амурской области. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Благовещенск, Иван Гридин

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