Директора Приморского океанариума поймали на взятке

Директор Приморского океанариума во Владивостоке Сергей Логинов был задержан по подозрению в коррупции. Он вымогал взятку у подрядчика, обслуживающего комплекс.

Коррупционные нарушения были выявлены службой безопасности океанариума, сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь Елена Поддубная. Источник агентства в правоохранительных органах подтвердил, что Логинова задержали во время получения взятки.

По словам собеседника издания, в отношении директора океанариума возбуждено уголовное дело, он подозревается во взяточничестве в особо крупном размере. Фигурант вымогал деньги у подрядчика. Его поймали, когда он получил 2 млн рублей.

«Это был первый транш, который он планировал получать каждый квартал. В общей сложности он рассчитывал получить от подрядчика, обслуживающего океанариум, около 9 млн рублей», – сказал источник.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 09.07.20

Губернатор Хабаровского края задержан по подозрению в заказных убийствах бизнесменов. / Смиритесь: в СПЧ подтвердили, что авиакомпании не вернут деньги за билеты. / «Много было жалоб»: СПЧ предложил объявить амнистию штрафов за нарушение самоизоляции. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»