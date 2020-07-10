В Хабаровском крае у шести членов ЛДПР прошли обыски

В Хабаровском крае у шести членов ЛДПР состоялись обыски. В их числе оказался и губернатор Сергей Фургал. Об этом рассказал лидер фракции в краевой думе Сергей Зюбр. «Знаем, что были проведены обыски в квартирах, гаражах, машинах. Сегодня в суде будет рассматриваться вопрос по аресту (двух депутатов – прим. ред.)», – сказал Зюбр.

По его словам, пока сложно говорить, связаны ли обыски с делом «Амурстали», так как пока неизвестно, в чем именно подозревают депутатов от ЛДПР, передает РИА «Новости».

Как писал «Новый День», губернатор Хабаровского края задержан по подозрению в причастности к убийствам нескольких предпринимателей, совершенных в 2004-2005 годах. По версии следствия, политик был организатором преступлений. Вслед за ним были задержаны двое его однопартийцев – депутатов законодательной думы региона от ЛДПР. О задержании Сергея Кузнецова и Дмитрия Козлова сообщили РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на источники.

Напомним, в ноябре прошлого года в Москве был арестован экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, его с тремя сообщниками подозревают в двух убийствах и покушении, совершенных в 2004-2005 годах. Мистрюков много лет был деловым партнером нынешнего хабаровского губернатора.

Фургал возглавил Хабаровский край в сентябре 2018 года. Он баллотировался от ЛДПР и во втором туре обошел действующего губернатора от «Единой России» Вячеслава Шпорта, набрав почти 70% голосов.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 09.07.20

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