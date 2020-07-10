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Пятница, 10 июля 2020, 12:46 мск

Новости Дальний Восток

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Два хабаровских депутата от ЛДПР арестованы после задержания Фургала

Центральный райсуд Хабаровска санкционировал арест двух задержанных накануне депутатов краевой законодательной думы от ЛДПР Сергея Кузнеца и Дмитрия Козлова.

Народные избранники проведут за решеткой как минимум до 8 сентября. Их подозревают в подготовке к мошенничеству (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По этому делу также заключен под стражу представитель коммерческой структуры. Суд в настоящее время рассматривает меру пресечения еще в отношении одного предпринимателя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда.

Ранее лидер фракции ЛДПР в хабаровской региональной думе Сергей Зюбр сообщил об обысках у пяти членов фракции в краевой думе. Оперативно-следственные действия проводились после задержания их однопартийца, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По итогам обысков были задержаны два депутата.

Источники ранее связывали задержание депутатов с расследованием уголовного дела против Фургала, которого СКР обвинил в организации убийств предпринимателей и покушении на убийство. Оба депутата ранее трудились на заводе «Амурсталь», в состав учредителей которого входит жена губернатора.

Хабаровск, Наталья Петрова

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