В Хабаровском крае силовики задержали двух депутатов от ЛДПР

Вслед за губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом были задержаны двое его однопартийцев – депутатов Законодательной думы региона от ЛДПР. О задержании Сергея Кузнецова и Дмитрия Козлова сообщили РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на источники.

По данным ТАСС, задержание проводили сотрудники СКР при поддержке коллег из ФСБ. Народных избранников подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По словам источника, данное уголовное дело пока не связано с делом в отношении гуернатора, – сказал источник. РИА «Новости» в свою очередь сообщает, что депутатов задержали в рамках расследования уголовного дела, возбужденного против Фургала.

Как сообщал «Новый День», губернатор Хабаровского края задержан по подозрению в причастности к убийствам нескольких предпринимателей, совершенных в 2004-2005 годах. По версии следствия, политик был организатором преступлений.

Напомним, в ноябре прошлого года в Москве был арестован экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, его с тремя сообщниками подозревают в двух убийствах и покушении, совершенных в 2004-2005 годах. Мистрюков много лет был деловым партнером нынешнего хабаровского губернатора.

Фургал возглавил Хабаровский край в сентябре 2018 года. Он баллотировался от ЛДПР и во втором туре обошел действующего губернатора от «Единой России» Вячеслава Шпорта, набрав почти 70% голосов.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 09.07.20

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