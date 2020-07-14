В России – очередной разлив нефтепродуктов. СКР начал проверку

В Хабаровском крае в результате разгерметизации нефтепровода произошла утечка углеводородов, которые попали в озеро Голое. Следователи начали проверку по факту инцидента, сообщает управление Следственного комитета РФ по региону.

Авария произошла в Комсомольском районе в труднодоступной территории. В настоящее время нефтепровод перекрыт, утечка локализована, отметили в ведомстве.

На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего.

В СК РФ не уточнили, какой компании принадлежит аварийный трубопровод.

Ранее серьезные экологические аварии произошли на предприятиях «Норникеля» на Таймыре. Так, 29 мая на ТЭЦ-3 компании НТЭК из резервуара на почву вылилось около 21 тыс. тонн дизтоплива, 15 тысяч тонн попали в реки Далдыкан и Амбарная. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии почти в 148 млрд рублей.

В минувшую субботу, 11 июля, при перекачке авиатоплива в районе поселка Тухард произошла разгерметизация трубопровода, принадлежащего «Норильсктрансгазу». В результате произошел разлив около 44,5 тонн топлива. В поселке Тухард введен режим чрезвычайной ситуации. По факту разлива топлива возбуждено уголовное дело по п. 1 ст. 246 УК (Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Хабаровск, Наталья Петрова

Хабаровск. Другие новости 14.07.20

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