В Хабаровском крае в озеро вылилось 120 тонн нефти

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура опубликовала результаты проверки после прорыва нефтепровода Оха – Комсомольск. В озеро Голое и на прилегающей территории разлилось 120 тонн нефти.

Нефтепровод предназначен для перекачки Сахалинской нефти на нефтеперерабатывающий завод в Комсомольск-на-Амуре. За эксплуатацию отвечало Общество с ограниченной ответственностью «Роснефть – Сахалинморнефтегаз». Проверка выявила системные нарушения на нефтепроводе.

В результате разгерметизации трубы на рельеф местности вытекло более 120 тонн нефти, загрязнено 1700 квадратных метров почв, 70 тысяч квадратных метров вод озера Голое. «Комсомольским-на-Амуре межрайонным природоохранным прокурором вынесено постановление о возбуждении в отношении ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ», – сообщили в прокуратуре.

В настоящее время Росприроднадзор подсчитывает причиненный ущерб. Последствия разлива устраняются.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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