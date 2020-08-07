Новое ЧП в Норильске: часть собранных нефтепродуктов снова попала в реку

В Норильске произошло очередное ЧП с розливом топлива – часть нефтепродуктов, собранных после крупной экологической аварии, вновь попала в реку Амбарную, передает РИА «Новости» со ссылкой на Росприроднадзор.

Сообщается, что инцидент произошел во время перекачки топливно-водяной смеси из танков, расположенных рядом с рекой Амбарной. По предварительным данным, в реку могло попасть до 250 литров. «По той информации, которую передал исполнитель работ по перекачке, рукав при включении насоса забыли закрыть, поступило определенное количество водно-топливной смеси на рельеф местности и, соответственно, попало в реку Амбарная. По предварительной информации, это один куб», – сообщили в Росприроднадзоре.

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3 Норильска (принадлежит дочерней компании «Норникеля» АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания») произошел разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Вытекшие нефтепродукты попали в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное ледниковое озеро Пясино.

Согласно последней информации, за минувшие сутки по временным трубопроводам из района устья реки Амбарная в место временного хранения было перекачано 154 кубометра топливно-водяной смеси, всего с начала пуска – 1,33 тысячи кубических метров.

Норильск, Светлана Антонова

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