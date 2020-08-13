В Финском заливе нефть начала сочиться из затонувшего танкера

В Финском заливе обнаружили утечку нефтепродуктов с танкера «Т-12», затонувшего у острова Мощный в годы Великой Отечественной войны. Корпус судна проржавел, топливо бесконтрольно разливается в акватории.

Выброс нефти обнаружили участники экспедиции Центра подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО). Водолазы взяли пробы воды и грунта на глубине 56-57 метров.

«На видеокадрах из экспедиции видны маслянистые пятна на поверхности воды. Совместно с экологами проводится мониторинг, взяты пробы воды и грунта, которые будут обработаны в лаборатории и станут основой для выводов о состоянии цистерн танкера и скорости их разрушения. Официальные результаты станут известны к началу сентября», – сообщается на сайте ЦПИ РГО.

По итогам анализа проб будет принято решение по дальнейшим действиям. Не исключено, что понадобится эвакуация нефтепродуктов с танкера. В решении проблемы принимают участие экологи.

В 1940 году танкер был приобретен СССР для КБФ. При эвакуации Таллинской Военно-морской базы шел с полностью загруженными танками. Судно затонуло в результате попадания авиабомбы в корму.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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