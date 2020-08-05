В мэрии Надымского района прокомментировали ЧП с разливом нефтепродуктов на берегу реки

На территории Надымского района введен режим «повышенная готовность» из-за разлива нефтепродуктов на берегу бывшего (ликвидированного) поселка Нумги.

Об экологическом ЧП 3 августа сообщили активисты. На следующий день, 4 августа, на место выехала рабочая группа, в состав которой вошли представители природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.

Как сообщили 5 августа в администрации Надымского района, арендатором земельных участков в районе бывшего поселка Нумги является ООО «РИТЭК» (100% «дочка» ПАО «Лукойл», – прим.Ред.)

«Службами ООО «РИТЭК» были организованы работы по уборке с водной глади и береговой линии указанного пятна. 3 августа, к 17 часам, зачистку завершили, было собрано 5 метров кубических грунта с сорбентом и 3 метра кубических воды с радужной пленкой», – сообщает администрация района.

Специалисты отобрали пробы воды, ила и грунта для лабораторных исследований, результаты которых будут готовы к 7 августа. Режим «повышенная готовность» будет действовать в районе до момента, пока лаборатория не озвучит результаты взятых проб.

Надымский район, Дарья Котова

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