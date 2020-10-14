На восстановление рыбных запасов после аварии в Норильске потребуется 15 лет

Федеральное агентство по рыболовству оценило ущерб от разлива нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске в 3,6 млрд рублей. Около 9 тысяч тонн рыбы стали непригодны в пищу, а на восстановление рыбных запасов потребуется не менее 15 лет.

«Краснокнижным видам рыб нанесен большой ущерб. Это сибирский осетр, муксун, нельма, сиг. Лабораторные анализы подтвердили наличие нефтепродуктов в рыбе – в настоящее время рыбу уже есть нельзя», – сообщил руководитель управления Енисейского территориального управления Росрыболовства Андрей Голонопулос.

По его словам, пройдет 15 лет, прежде чем природа справится с нанесенным ущербом. Восстановление рыбных запасов за это время возможно лишь при создании предприятий по выращиванию молоди ценных пород рыб, передает «Интерфакс».

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3 Норильска (принадлежит дочерней компании «Норникеля» АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания») произошел разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Вытекшие нефтепродукты попали в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное ледниковое озеро Пясино.

Ранее сообщало, что Росприродназдор готов судиться с ГМК «Норникель», чтобы возместить экологический ущерб. Глава ведомства Светлана Радионова в июле заявила, что Росприродназдор готов отстаивать размер «беспрецедентного» по размеру штрафа в 147,7 млрд рублей.

Норильск, Зоя Осколкова

Норильск. Другие новости 14.10.20

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