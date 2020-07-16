Ущерб не имеет аналогов в России: предприятия Владимира Потанина ждут масштабные проверки

Росприродназдор готов судиться с ГМК «Норникель» (основной владелец – Владимир Потанин), чтобы возместить экологический ущерб от крупной аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании. В интервью «Известиям» глава Росприроднадзора Светлана Радионова подчеркнула, что ее ведомство готово отстаивать размер «беспрецедентного» по размеру штрафа в 147,7 млрд рублей. В то же время по поручению президента РФ готовится масштабная проверка предприятий отрасли, которая начнется именно с этой компании.

Радионова подчеркнула, что штраф, назначенный Росприроднадзором, соответствует масштабу нанесенного ущерба после ЧП 29 мая. «По отношению к 21 тыс. тонн велика ли сумма штрафа? Просто представьте, это почти семь железнодорожных составов нефтепродуктов, которые одномоментно попали в акваторию. А она является основой жизни коренных малочисленных народов Севера. Обсуждение ущерба шло полтора месяца, общественность называла различные цифры, рассматривался огромный мировой опыт. К счастью, в России мы не имеем аналогов, – сказала глава Росприроднадзора.

По ее словам, сейчас необходимо сосредоточиться на ликвидации последствий этого масштабного ЧП. «По мнению ученых, которые сейчас входят в комиссию Минприроды, на восстановление экосистемы после аварии нужно 5-10 лет», – пояснила Радионова.

В этой связи глава Росприроднадзора также подтвердила, что сейчас планируется масштабная проверка предприятий отрасли. «Есть несколько поручений от президента Российской Федерации, который распорядился проанализировать ситуацию и при необходимости принять соответствующие меры… Мы совместно с Ростехнадзором определили 426 объектов. Учитывая климатические особенности Арктической зоны, Росприроднадзор предложил в первую очередь провести проверки объектов теплоэнергетических компаний», – сообщила она.

Радионова также уточнила, что приоритетной проверке подвергнутся морские нефтеналивные терминалы и нефтебазы, отнесенные к I классу опасности из-за высокого риска возникновения аварий и причинения вреда окружающей среде. «В завершающий этап включим опасные производственные объекты нефтегазодобычи II и III классов опасности», – отметила она.

Глава Росприроднадзора отметила, что начать эту работу планируется именно с Норильска. «Первая рабочая группа отправится именно в Норильск, поскольку аварии произошли на разных предприятиях группы компаний «Норникель». В городе четыре ее предприятия, и все они подпадут под проверки… Параллельно, дней через десять, уже пойдем в другие точки: Мурманск, Красноярск, Ямал и далее. Такие массированные ковровые проверки, которые мы будем делать, не проводились много-много лет. Я точно знаю, что предприятия нас ждут и сами готовятся», – сказала Радионова.

По ее словам, первый этап займет 2-2,5 месяца и продлится до конца сентября. «Проверка всех 426 предприятий займет этот год и часть следующего», – пояснила она.

Как сообщал «Новый День», 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, которая принадлежит «Норникелю», разгерметизировался один из резервуаров. Из него вылилось более 21 тысячи тонн дизельного топлива.

Росприроднадзор назвал размер ущерба экологии от аварии – водным объектам в 147 млрд рублей и еще в 1 млрд рублей – почвам. В «Норникеле» оценку Росприроднадзора назвали завышенной и сообщили о планах оспорить сумму компенсации в суде. В компании утверждают, что ущерб как минимум в 10 раз меньше.

Комментируя эту ситуацию, проектный директор Greenpeace Владимир Чупров ранее отмечал, что для оценки последствия аварий для почв и водных объектов существует специальная методика. «При попадании одной тонны в водный объект базовая цена – около полумиллиона. Дальше начинаются коэффициенты – региональный, календарный, инфляционный. С учетом этого мы выходим на сумму около 30 млрд рублей. Есть еще очень хитрый коэффициент бездействия: если в течение скольких-то часов (там градация) не предпринимались действия, соответственно, коэффициент выше», – сказал представитель Greenpeace. Он также обращал внимание, что в течение двух суток на месте аварии не начиналась работа по ликвидации. «Шла перетасовка, кто виноват. Поэтому цифру еще смело можно умножать на 2-3. С учетом коэффициента бездействия мы выходим уже на десятки млрд, под 100 млрд рублей только по водным объектам», – сказал эксперт.

Стоит отметить, что это не единственная экологическая катастрофа, связанная с предприятиями «Норникеля». 28 июня под Норильском остановлена несанкционированная перекачка ядовитых производственных отходов в тундру из хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики, принадлежащей «Норникелю».

12 июля на другом предприятии «Норникеля» в поселке Тухард Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края произошел розлив 44 тонн авиационного топлива. Нефтепродукты попали в безымянное озеро площадью порядка 600 квадратных метров.

Примечательно, что ранее в Greenpeace предупреждали о массовых авариях из-за проблем с инфраструктурой. «60-70% на особо опасных промышленных объектах превышен эксплуатационный срок. До 1 трлн рублей – ежегодный риск от этих аварий. Это уже здесь. Норильский случай – это и есть звоночек. А президент издал указ о промышленной безопасности еще 2 года назад», – отмечал Чупров.

Москва, Мария Вяткина

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