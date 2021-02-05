За экокатастрофу в Норильске придется заплатить: суд взыскал с «дочки» «Норникеля» 146 млрд рублей

Арбитражный суд Красноярского края в пятницу, 5 февраля, частично удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании с «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК, дочерняя компания «Норникеля») 147,7 млрд рублей ущерба, нанесенного окружающей среде из-за разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске в мае 2020 года. Суд взыскал с НТЭК 146,17 млрд рублей, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Согласно судебному решению, в доход государства должны быть выплачены 145,49 млрд рублей.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова выразила уверенность, что эти средства пойдут на решение экологических проблем. «Я думаю, что правительство примет именно такое решение», – сказала она.

«Норникель» сообщил, что «внимательно изучит постановление суда после получения его полного текста». В сообщении компании также отмечается, что «в соответствии с российским законодательством решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его изготовления в полном объеме, если оно не будет обжаловано».

Добавим, что решение суда взыскать с «дочки» «Норильского никеля» 146 млрд рублей ударило по акциям материнской компании. Стоимость ценных бумаг «Норникеля» на 14:40 мск падает в ходе торгов на Мосбирже на 1,8%, до 25 318 рублей.

Напомним, 29 мая 2020 года в Норильске из резервуара для хранения дизтоплива, принадлежавшего НТЭК, вытекло около 21 тысячи тонн горючего, которое попало в почву и протекающие рядом реки. По факту аварии были возбуждены уголовные дела по статьям «Порча земли», «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ», «Загрязнение водных объектов» и «Халатность».

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии почти в 148 млрд рублей – водным объектам в 147 млрд рублей и еще около 1 млрд рублей – почвам. В «Норникеле» оценку Росприроднадзора назвали завышенной. Компания не согласилась с методикой расчета и провела свою экспертизу, результатом которой стала сумма в семь раз меньше – 21,4 млрд рублей.

В сентябре Росприроднадзор подал в суд на «Норникель», чтобы взыскать 148 млрд рублей в счет ущерба за розлив дизтоплива. 12 октября в Красноярске прошло первое заседание Арбитражного суда по этому спору.

Москва, Красноярск, Наталья Петрова

Москва, Красноярск. Другие новости 05.02.21

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