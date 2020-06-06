В водоемах Норильска ПДК вредных веществ превышена в 200 раз

В акваториях рек в Норильске предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ превышена более, чем в 200 раз. Разлившиеся на ТЭЦ-3 нефтепродукты попали в реки Далдыкан и Амбарная.

Как передает ТАСС со ссылкой на собственный источник в оперативных службах, всего было взято 8 проб.

Нефтепродукты после аварии на ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании», которая входит в группу «Норникель», попали в реки Далдыкан и Амбарная. При этом ниже по их течению водозаборов нет, а сами реки – не судоходные.

Как сообщал «Новый День», авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая: из резервуара разлилось более 21 тысячи кубометров дизельного топлива, вспыхнул пожар, нефтепродукты разлились по грунту и добрались до рек Далдыкан и Амбарная.

Губернатор Красноярского края Александр Усс на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что самым оптимальным вариантом ликвидации разлива считает сжигание топлива. Экологии и общественники выступили категорически против этого способа, их поддержал Росприроднадзор. Глава ведомства Светлана Радионова заявила, что отжига разлитого дизтоплива в Красноярском крае не будет. Сейчас сотрудники МЧС собирают нефтепродукты в контейнеры. Судя по предварительным подсчетам, на это потребуется не менее двух недель.

Норильск, Татьяна Дорофеева

Норильск. Другие новости 06.06.20

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