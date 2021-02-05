Штраф «Норникеля» пойдет на восстановление экологии Красноярского края, пообещали в кабмине РФ

Рекордные 146 млрд рублей штрафа, взысканные с Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания «Норникеля») за ущерб экологии при аварии ТЭЦ в Норильске в мае 2020 года, должны быть направлены на восстановление окружающей среды в Красноярском крае. Такое заявление сделала вице-премьер России Виктория Абрамченко, комментируя судебное решение.

«Очень важно, получив эти средства, направить их целевым образом на экологические проекты, в первую очередь, в Красноярском крае, на территории города Норильска», – цитирует слова Абрамченко пресс-служба кабмина РФ. «Я как вице-премьер буду за этим внимательно следить», – пообещала она.

Как сообщал «Новый День», 5 февраля Арбитражный суд Красноярского края взыскал с НТЭК рекордные 146,17 млрд рублей ущерба нанесенного окружающей среде из-за разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске. Иск был удовлетворен частично. Надзорное ведомство просило суд назначить «дочке» «Норникеля» штраф в 147,7 млрд рублей.

Абрамченко назвала сегодняшний день судьбоносным. По ее словам, все собственники крупных, опасных производств должны понять, насколько важно вкладывать деньги «в модернизацию производства, внедрение наилучших доступных технологий», чтобы не допускать аварий, подобных норильской. По мнению вице-премьера, «гораздо дешевле модернизировать производство, чем возмещать ущерб в объеме 146 млрд рублей».

«Это действительно <…> переломный день, мы можем зафиксировать, что с этого момента экологическая повестка становится актуальной», – заключила вице-премьер. Абрамченко в связи с этим анонсировала внесение изменений в законодательство, которые будут «стимулировать собственников предприятий модернизировать их для того, чтобы они становились экологически эффективными».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.02.21

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