Экологическая катастрофа в Норильске: Росприроднадзор вынужден обратиться в суд – «Норникель» отказывается платить

Росприроднадзор подал в суд на «Норникель», чтобы взыскать штраф в 148 млрд рублей за розлив дизтоплива на ТЭЦ-3 под Норильском. Об этом сообщила пресс-служба природоохранного органа.

«Енисейским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования направлен иск в Арбитражный суд Красноярского края о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушения АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» обязательных требований природоохранного законодательства. Исковые требования составляют 147,784 млрд рублей», – говорится в сообщении.

Как сообщал «Новый День», 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, которая принадлежит «Норникелю», разгерметизировался один из резервуаров. Из него вылилось более 21 тысячи тонн дизельного топлива.

Росприроднадзор назвал размер ущерба экологии от аварии – водным объектам в 147 млрд рублей и еще около 1 млрд рублей – почвам. В «Норникеле» оценку Росприроднадзора назвали завышенной и сообщили о планах оспорить сумму компенсации в суде. В компании считают, что ущерб как минимум в 10 раз меньше.

Комментируя эту ситуацию, проектный директор Greenpeace Владимир Чупров пояснил, что для оценки последствия аварий для почв и водных объектов существует специальная методика. «При попадании одной тонны в водный объект базовая цена – около полумиллиона. Дальше начинаются коэффициенты – региональный, календарный, инфляционный. С учетом этого мы выходим на сумму около 30 млрд рублей. Есть еще очень хитрый коэффициент бездействия: если в течение скольких-то часов (там градация) не предпринимались действия, соответственно, коэффициент выше», – сказал представитель Greenpeace. Он также обращал внимание, что в течение двух суток на месте аварии не начиналась работа по ликвидации. «Шла перетасовка, кто виноват. Поэтому цифру еще смело можно умножать на 2-3. С учетом коэффициента бездействия мы выходим уже на десятки млрд, под 100 млрд рублей только по водным объектам», – сказал эксперт.

Стоит отметить, что это не единственная экологическая катастрофа, связанная с предприятиями «Норникеля». 28 июня под Норильском остановлена несанкционированная перекачка ядовитых производственных отходов в тундру из хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики, принадлежащей «Норникелю».

12 июля на другом предприятии «Норникеля» в поселке Тухард Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края произошел розлив 44 тонн авиационного топлива. Нефтепродукты попали в безымянное озеро площадью порядка 600 квадратных метров.

7 августа стало известно, что часть нефтепродуктов, собранных после крупной экологической аварии, вновь попала в реку Амбарную.

Примечательно, что ранее в Greenpeace предупреждали о массовых авариях из-за проблем с инфраструктурой. «60-70% на особо опасных промышленных объектах превышен эксплуатационный срок. До 1 трлн рублей – ежегодный риск от этих аварий. Это уже здесь. Норильский случай – это и есть звоночек. А президент издал указ о промышленной безопасности еще 2 года назад», – отмечал Чупров.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.09.20

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