На Таймыре ввели режим ЧС из-за новой экологический аварии

Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Тухард Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края из-за разлива авиационного топлива на предприятии «Норильсктрансгаз» (принадлежит «Норникелю»). Об этом сообщает районная администрация.

В сообщении отмечается, что утечка топлива составила 44 тонны. Нефтепродукты попали в безымянное озеро площадью порядка 600 квадратных метров, однако река Большая Хета избежала загрязнения.

В настоящее время разлив топлива локализован. В ручье, которое соединяет два озера, установлены три боновых заграждения, отметили в районной администрации.

На самом месте инцидента специалисты установили восемь боновых заграждений, к месту ликвидации аварийного разлива доставлено более тонны сорбента. В понедельник сорбентом планируется обработать поверхность малого озера и ручей от места утечки авиатоплива до него.

Как сообщал «Новый День», накануне при перекачке авиационного топлива в районе поселка Тухард произошла разгерметизация трубопровода, принадлежащего «Норильсктрансгазу». В результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошел разлив около 44,5 тонн топлива, сообщила пресс-служба «Норильсктрансгаза».

В компании отметили, что проводят внутреннее расследование в связи с инцидентом, «предпринимаются все возможные меры для ускоренного сбора пролитого топлива».

По факту разлива топлива возбуждено уголовное дело по п. 1 ст. 246 УК (Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), сообщил Следственный комитет РФ.

Предыдущая авария на предприятии «Норникеля» на Таймыре, которая стала крупнейшей экологической катастрофой на Крайнем Севере, произошла 29 мая. На ТЭЦ-3 компании НТЭК из резервуара на почву вылилось около 21 тыс тонн дизельного топлива, 15 тысяч тонн попали в реки Далдыкан и Амбарная. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии почти в 148 млрд рублей.

Норильск, Наталья Петрова

Норильск. Другие новости 13.07.20

С вулкана Ключевской неделю не могут забрать туриста с отказавшими ногами. / РЖД остановили продажу билетов на ряд поездов из-за аварии. / Жителей Зауралья предупредили об аномальной жаре в ближайшие дни. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»