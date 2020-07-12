Экологическая катастрофа на Таймыре: «Норильсктрансгаз» уточнил масштабы аварии

Масштабы экологической аварии на Таймыре на предприятии «Норильского никеля» могут оказаться катастрофическими. Как уточнила пресс-служба компании «Норильсктрансгаз», в результате разгерметизации трубопровода произошел розлив 44,5 тонн топлива. Ранее сообщалось об утечке почти 20 тонн нефтепродуктов.

«12 июля около 11.15 при перекачке авиационного топлива в районе п.Тухард произошла разгерметизация трубопровода, принадлежащего «Норильсктрансгазу». По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошел разлив около 44,5 тонн топлива», – говорится в сообщении.

В компании заверили, что на место были своевременно направлены аварийные службы, угрозы жизни и здоровью людей на территории нет. «Компания проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом, направила информацию в адрес МЧС. Работы по перекачке топлива приостановлены, предпринимаются все возможные меры для ускоренного сбора пролитого топлива», – отметили в компании.

Как сообщал «Новый День», ранее «Норникель» оказался в центре скандала после ЧП на ТЭЦ-3 компании НТЭК, которое произошло 29 мая. Из резервуара на почву вылилось около 21 тыс тонн дизельного топлива, 15 тысяч тонн попали в реки Далдыкан и Амбарная. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии почти в 148 млрд рублей. По оценкам экологов, последствия этой аварии сравнимы по масштабам с чернобыльской катастрофой и крахом атомной станции «Фукусима».

Норильск, Светлана Антонова

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