На Сахалине при строительстве детсада украли почти 50 млн рублей

Следователи на Сахалине выявили мошенничество со стороны строительной фирмы. При выполнении госконтракта на строительство детского сада было украдено 48 млн рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Строительная компания выиграла тендер на 70 млн рублей, однако большая часть работ выполнена не была, хотя деньги поступили в полном объеме. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что подозреваемый, занимая должность главного инженера в одной из строительных организаций области, единственным учредителем и директором которой являлся его сын, составил подложные документы о выполненных строительных работах.
Затем деньги перевели на счета аффилированных организаций под видом фиктивных сделок. «Стоимость причиненного ущерба составила свыше 48 миллионов рублей. В результате противоправных действий детский сад не был сдан в эксплуатацию», – говорится в сообщении полиции.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество». Ранее одного из сотрудников организации заказчика по данному государственному контракту обвинили в халатности.
Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова
Южно-Сахалинск. Другие новости 16.07.20
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