На Сахалине пропала мать убитой девочки

Мать девочки, которую убили две недели назад на Сахалине, пропала без вести. Младшего ребенка, которому нет еще и двух лет, забрали органы опеки.

Как сообщили в администрации Южно-Сахалинска, в отдел опеки и попечительства города обратилась подруга, которой оставили малыша. Она сообщила, что мать ребенка не выходит на связь уже несколько дней.

«Сейчас мальчик помещен для наблюдения в детскую областную больницу. Здоровью ребенка ничего не угрожает. Малышу обеспечен круглосуточный уход со стороны медиков», – рассказали в мэрии.

Уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская и заместитель мэра, курирующая социальную сферу Южно-Сахалинска, Елена Федорова взяли под свой контроль вопрос с защитой прав и законных интересов мальчика.

8-летняя Вика ушла из дома в Южно-Сахалинске 6 июля и пропала. Более 500 человек искали девочку в течение четырех дней. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Следователи задержали подозреваемых – семейную пару, они указали, где бросили труп. Установлено, что ребенка изнасиловали и задушили.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 21.07.20

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