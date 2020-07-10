В убийстве 8-летней девочки на Сахалине подозревают семейную пару

На Сахалине нашли тело 8-летней девочки, пропавшей четыре дня назад. Установлено, что ребенка изнасиловали и задушили. Следователи задержали подозреваемых в убийстве.

Вика ушла из дома в Южно-Сахалинске 6 июля и пропала. К поискам ребенка подключили полицейских, спасателей, волонтеров и местных жителей. Более 500 человек искали девочку в течение четырех дней. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Тело Вики с признаками насилия обнаружили сегодня в лесном массиве недалеко от села Ожидаево Холмского района. «В соответствии с полученными данными смерть ребенка наступила в день исчезновения 6 июля 2020 года, – сообщили в региональном управлении СКР. – В настоящее время следствием установлены лица, причастные к совершению данного преступления».

Следователи не разглашают деталей произошедшего. Тем временем, местные СМИ выяснили, что в убийстве девочки подозревают 49-летнего мужчину и 32-летнюю женщину. Со слов сахалинцев, принимавших участие в поисках, подозреваемых вычислили по автомобилю.

Вика села в машину к семейной паре, а затем ее увезли в лес, где изнасиловали и задушили, делятся ужасными подробностями волонтеры. По их словам, пока мужчина издевался над ребенком, женщина за этим наблюдала. Тело ребенка бросили в лесу на берегу реки.

«У них есть свой ребенок. Идею убить они вынашивали долго. Они хотели этого, мечтали об этом. Они ее раздели в машине, когда ехали до Холмска, начали приставать, – рассказал один из волонтеров РИА «Сахалин-Курилы». – На вид нормальная семейная пара, абсолютно адекватная». Он добавил, что мужчина и женщина примкнули к поискам ребенка, вероятно, пытаясь отвести от себя подозрения.

Дело об убийстве Вики передано в отдел особо важных расследований. Следователями-криминалистами следственного управления совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 10.07.20

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