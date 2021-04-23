Обвиняемого в убийстве девочки на Сахалине подозревают в других преступлениях

Мужчину, который убил 8-летнюю девочку на Сахалине, заподозрили в причастности к другим преступлениям. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Во время расследования убийства ребенка, следователи выяснили детали, которые указывают на причастность обвиняемого к убийству двух человек и изнасилованию несовершеннолетней.

По версии следствия, мужчина совершил убийство в 2001 году. Жертвами стали гражданин Китая и женщина, личность которой так и не установили. Изнасилование ребенка он совершил в 2018 году.

8-летняя Вика ушла из дома в Южно-Сахалинске 6 июля 2020 года и пропала. Более 500 человек искали девочку в течение четырех дней. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Позже следователи задержали подозреваемых – семейную пару, они указали, где бросили труп. Установлено, что ребенка изнасиловали и задушили.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

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