Дегтярев поддержал требование хабаровчан судить Фургала открыто

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что поддерживает требование жителей о проведении открытого суда над экс-губернатором Сергеем Фургалом, которого обвинили в организации убийств бизнесменов.

«Как должностное лицо я не могу комментировать и давать оценку, но как человек я считаю, что надо довериться суду. То, что суд должен быть открытым, – я поддерживаю. Народ хочет видеть. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны узнать», – приводит слова Дегтярева ТАСС.

Кроме того, он считает разумным судить Фургала в Хабаровске, а не в Москве.

Как писал «Новый День», в субботу, 25 июля, жители Хабаровска провели две несанкционированные акции в поддержку Фургала. Протестующие против уголовного преследования бывшего главы региона горожане прошли маршем по центральным улицам. По оценкам мэрии, в несанкционированной акции участвовало 6,5тыс человек. По данным местных СМИ и активистов, акция в поддержку Фургала и против назначения врио губернатора Михаила Дегтярёва стала одной из самых массовых за последнее время – на улицы города вышли от 15 тыс. до 40 тыс. человек.

Напомним, в Хабаровске вторую неделю проходят акции протеста с участием десятков тысяч людей, поводом стало задержание экс-губернатора Сергея Фургала.

Хабаровск, Иван Гридин

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