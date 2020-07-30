На Сахалине в отношении бывшего замминистра возбудили дело о халатности

Южно-Сахалинск В отношении бывшего первого заместителя министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе СКР, его подозревают в «халатности» (ч.1 ст.293 УК РФ).

По версии следствия, с марта по апрель 2019 года подозреваемый не принял мер к организации экспертизы при приемке работ у двух компаний, которые проводили эксплуатационно-техническое обслуживание комплекса зданий и сооружений многофункционального физкультурно-оздоровительного центра в рамках заключенных ранее госконтрактов.

Замминистра подписал документы без фактической приемки работ. В результате подрядчики получили деньги за якобы выполненные работы в полном объеме. Действиями подозреваемого многофункциональному центру причинен ущерб на сумму более 7 млн рублей. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

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