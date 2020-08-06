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Четверг, 6 августа 2020, 12:50 мск

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Глава сахалинского отделения ПФР стал фигурантом еще одного дела

Глава отделения Пенсионного фонда России по Сахалинской области Денис Мазур, которого обвиняют во взяточничестве, стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновник причин ущерб в 29 млн рублей.

Мазура взяли под стражу в июне. Следствие установило, что он заключил контракт на установку кондиционеров в здании отделения. При этом оборудование не соответствовало техническим требованиям, но заказчик решил подписать акт выполненных работ за взятку в 100 тысяч рублей. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем, вскрылся факт злоупотребления должностными полномочиями. Чиновник договорился со знакомым о том, что тот купит недвижимость в Холмске для размещения сотрудников и обслуживания клиентов местного управления ПФР. Мазур умышленно не сообщил о возможности покупки здания и написал заместителю председателя правления ПФР о согласовании площади и цены аренды.

В результате ПФР перевел фирме более 102 млн рублей, что на 74 млн рублей больше стоимости арендованного здания и на 29 млн рублей больше стоимости расположенных в нем помещений.

«Таким образом, обвиняемый, действуя вопреки интересам службы из корыстной и иной личной заинтересованности с целью необоснованного обогащения индивидуального предпринимателя, злоупотребил своими служебными полномочиями, в результате чего ПФР причинен… ущерб на сумму не менее 29 миллионов рублей, а также создал обязательства для выплаты арендных платежей на сумму более 51 миллионов рублей до 31 декабря 2021 года в пользу индивидуального предпринимателя», – сообщили в пресс-службе СКР.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

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