Власти Благовещенска объявили режим ЧС из-за мощного ливня

В Благовещенске прошли мощные ливневые дожди, в результате чего городские улицы оказались подтоплены. В связи с тем, что уровень выпавших за сутки осадков превысил отметку «опасное явление», в мэрии приняли решение ввести режим ЧС, сообщили в пресс-службе администрации города.

Участники заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение открыть пункт временного размещения для эвакуированного населения. Проливной дождь шел в Благовещенске всю ночь. В результате разгула стихии в городе и близлежащих поселках повалено множество деревьев, были повреждены линии электропередачи, подтоплены подвальные помещения зданий, размыты дороги и улицы, частично не работают светофоры.

«В Верхнеблаговещенском началась подготовка к эвакуации жителей. Кроме этого, ночью остались без электричества 55 многоквартирных домов в районе 5-й Стройки, Тайваня, Астрахановки, улиц Институтская, Дьяченко, Воронкова, Кантемирова. В Благовещенске затопило социальные объекты. В том числе детские сады № 68, 67, 15. Два корпуса детского сада №68 сегодня не принимают детей. Территории некоторых школ тоже оказались в воде, в их числе школа №13 и гимназия №25», – сообщили в пресс-службе администрации города.

Экстренные службы ликвидируют последствия разгула стихии.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, на реках области в связи с прошедшими интенсивными осадками проходят паводки. По данным Амурского ЦГМС, уровень воды в Амуре на участке Джалинда – Иннокентьевка выше нормы на 0,7-2,4 м, на реке Селемдже – в пределах и выше нормы до 0,7 м. Уровень воды в Зее на участке село Мазаново – Благовещенск выше нормы на 0,8-1,6 м.

Сегодня, 18 августа, на территории Амурской области ожидаются дожди, местами очень сильные – возможны дополнительные подъемы уровней воды на малых реках с выходом воды на пойму. Наибольший риск по югу области (Томь, Ивановка, Белая, Завитая, Голубая, Берея и др.). При прохождении паводков возможно подтопление низменных участков местности, дорог местного значения, огородов и приусадебных участков.

Благовещенск, Иван Гридин

Благовещенск. Другие новости 17.08.20

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