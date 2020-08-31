Путин и Абэ обсудили новые переговоры о заключении мира

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонные переговоры. Стороны подтвердили намерение провести переговоры о заключения мирного договора между странами, сообщает агентство Kyodo.

В пресс-службе Кремля в свою очередь сообщили, что Абэ и Путин «подчеркнули важность продолжения усилий по укреплению добрососедства между Россией и Японией в интересах народов двух стран, безопасности и стабильности всего Азиатско-Тихоокеанского региона».

Кроме того, там отметили, что телефонный разговор состоялся, в том числе и по причине принятого Абэ решения уйти в отставку с поста премьера, о котором стало известно 28 августа. Причиной отставки стало пошатнувшееся здоровье политика. Говоря о своем уходе, он сказал, что сожалеет, что за время работы своего правительства не успел заключить мирный договор с Россией. «Я ухожу, не достигнув этих целей», – сказал он.

Напомним, Россия и Япония юридически находятся в состоянии войны, так как мирный договор между странами так и не был подписан с момента окончания Второй мировой войны. Камнем преткновения стал вопрос принадлежности четырех островов Курильской гряды. Япония заявляет о своих правах на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва не признает притязания Японии на острова, указывая, что Южные Курилы вошли в состав СССР согласно международным юридическим нормам.

В 2018 году Путин и Абэ договорились активизировать переговоры на основе советско-японской декларации от 19 октября 1956 года. В ней говорилось о возможной передаче Японии островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.08.20

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