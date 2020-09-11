Японцы предложили вернуть Курилы ядерным ударом по России

Японские пользователи предложили радикальные меры для возвращения Курильских островов. Дискуссия развернулась на сайте Yahoo под статьей News Japan, темой которой стала отставка премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Автор считает, что уход главы японского кабмина может ознаменоваться усилением давления со стороны России на будущего нового премьера по вопросу принадлежности южных Курильских островов. В комментариях пользователи предложили радикальный подход.

«Северные территории нам ничем, кроме войны, не вернуть. Россию можно будет победить, если ударить ядерными ракетами, ну если не по ее столице, то хотя бы по военным базам», – утверждает пользователь с ником hat.

Другой комментатор предложил Японии примкнуть к США и Западу и приложить все силы к международной изоляции России и санкциям против нее. «Это и будет самая эффективная политика нового японского премьера против Москвы», – считает lex.

Впрочем, нашлись и те, кто не верит больше в возвращение Курил в состав Японии. «Политика Абэ по территориальной проблеме была не такой уж и плохой. Он применял различную дипломатическую тактику и экономические меры. Виновата во всем Россия. Северные территории нам не вернуть никогда», – поделился мнением пользователь muo.

Напомним, Россия и Япония юридически находятся в состоянии войны, так как мирный договор между странами так и не был подписан с момента окончания Второй Мировой войны. Камнем преткновения стал вопрос принадлежности четырех островов Курильской гряды. Япония заявляет о своих правах на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва не признает притязания Японии на острова, указывая, что Южные Курилы вошли в состав СССР согласно международным юридическим нормам.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 11.09.20

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