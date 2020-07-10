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Пятница, 10 июля 2020, 17:11 мск

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Япония оттягивает заключение мирного договора с Россией

Фото: Правительство Камчатского края

Япония «пока не откликнулась» на предложение России по Курильским островам. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая сегодня на «Примаковских чтениях» в Москве.

«Россия в свое время подтвердила приверженность всем договоренностям, которые заключал Советский Союз. Это касается и декларации 1956 года, в соответствии с которой мы готовы и обсуждаем с японскими коллегами необходимость заключения мирного договора. Причем мирного договора не в понимании, как это делается на утро после последнего выстрела, то есть прекращение состояния войны. Мы концептуальные основы такого договора предложили, пока наши японские коллеги не откликаются на такую концепцию», – сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства уточнил, что документ должен охватывать все сферы – экономику, безопасность, внешнеполитическое взаимодействие, культуру. При этом он обратил внимание, что с японской стороны звучат заявления о мирном договоре, который будет заключен «после решения территориальной проблемы».

«Это не то, о чем договаривались. Договаривались сконцентрироваться на заключении мирного договора, как того и требует декларация 1956 года. Правовая позиция Японии должна была бы определяться тем фактом, что Япония ратифицировала Устав ООН, а в нем есть статья 107, которая гласит, что всё, что было сделано державами-победительницами, не подлежит обсуждению», – подчеркнул Лавров.

Напомним, в Основной закон по итогам конституционной реформы вносится положения о неотчуждаемости российских территорий. 2 июля правительство Японии поспешило заявить, что не меняет своей позиции по вопросу Южных Курил.

Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В Токио считают эти территории своими. СССР заявлял о готовности отдать Японии Шикотан и Хабомаи еще в 1956 годом, но только при условии заключения мирного договора. Документ до сих пор не подписан. В ноябре 2018 года первые лица государств договорились ускорить переговоры по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года.

Москва, Мария Вяткина

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