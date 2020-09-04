Японцы возмутились публикацией архивных документов об освобождении Курил

Минобороны России опубликовало архивные фотографии и документы к 75-летию окончания Второй Мировой войны, среди которых есть и свидетельства освобождении Курильских островов от японских войск. Японское издание Hokkaido Shinbun опубликовало материал на эту тему.

Японские читатели оставили немало возмущенных комментариев под публикацией. «Япония объявила капитуляцию 15 августа 1945 года. А десантная операция на острове Шумшу (остров Курильской гряды – прим. ред.) началась 18 августа. Разве премьер Абэ этого не знал? Зачем тогда все эти «выверты» с возвратом двух островов? Разве не понятно, что нужно требовать все» – написал пользователь kzk.

«Россия давно нацелилась на Хоккайдо. Военные базы на четырех «северных островах» уже давно держат Хоккайдо под прицелом русских ракет. Нельзя доверять политиканам из Либерально-демократической партии, которые трясутся от страха, будучи не в состоянии ничего сказать на это России», – приводит слова пользователя по ником osc РИА «Новости».

Пользователь ms4 в свою очередь считает, что «Россия должна ответить за свои разбойничьи действия и оккупацию «северных территорий»».

Впрочем, стоит отметить, что далеко не все читатели придерживаются схожей точки зрения. Так, пользователь puchitomat напомнил, что СССР вступил в войну с Японией еще до того, как она объявила о капитуляции, решение о которой не было принято и вовремя атомных бомбардировок. «Японские милитаристы хотели сражаться до конца. Даже если бы СССР не вступил в войну, Япония продолжала бы сопротивляться до конца. Так что разрыв Советским Союзом Пакта о нейтралитете был вполне естественным», – отметил читатель.

Напомним, Россия и Япония юридически находятся в состоянии войны, так как мирный договор между странами так и не был подписан с момента окончания Второй Мировой войны. Камнем преткновения стал вопрос принадлежности четырех островов Курильской гряды. Япония заявляет о своих правах на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва не признает притязания Японии на острова, указывая, что Южные Курилы вошли в состав СССР согласно международным юридическим нормам.

В конце августа 2020 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонные переговоры. Стороны подтвердили намерение провести переговоры о заключения мирного договора между странами. В пресс-службе Кремля в свою очередь сообщили, что Абэ и Путин «подчеркнули важность продолжения усилий по укреплению добрососедства между Россией и Японией в интересах народов двух стран, безопасности и стабильности всего Азиатско-Тихоокеанского региона».

Кроме того, там отметили, что телефонный разговор состоялся, в том числе и по причине принятого Абэ решения уйти в отставку с поста премьера, о котором стало известно 28 августа. Причиной отставки стало пошатнувшееся здоровье политика. Говоря о своем уходе, он сказал, что сожалеет, что за время работы своего правительства не успел заключить мирный договор с Россией. «Я ухожу, не достигнув этих целей», – сказал он.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 04.09.20

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