В Забайкалье экс-чиновник попался на получении взяток на 26 млн рублей

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог» по региону. Как сообщили в СКР, его подозревают в получении взяток в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).
Следствие полагает, что в 2012-2018 годы подозреваемый, занимая должность замначальника управления получал так называемые откаты – взятки в особо крупном размере от руководителей одной из компании. За незаконные вознаграждения он оказывал покровительство при заключении госконтрактов на проведение работ на федеральных автомобильных дорогах.
Следователям известно о получении подозреваемым взяток на общую сумму более 26 млн рублей. За эти деньги он помог в заключении четырех госконтрактов на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам оперативной разработки регионального управления ФСБ.
Подозреваемый уволился из госучреждения и сейчас занимается предпринимательской деятельностью. Расследование уголовного дела продолжается.
Чита, Иван Гридин
Чита. Другие новости 12.10.20
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