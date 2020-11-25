Демарш не состоялся: депутаты гордумы Хабаровска передумали выходить из ЛДПР

Депутаты гордумы Хабаровска от ЛДПР, объявившие о выходе из партии, передумали сдавать партбилеты. Об этом сообщил председатель гордумы Михаил Сидоров. По словам народного избранника, к нему обратилась родная сестра экс-губернатора края Сергея Фургала и после консультаций 17 депутатов, заявивших о выходе из ЛДПР, решили остаться в рядах партии.

Кроме того, добавил Сидоров, на решение депутатов повлияла встреча с врио губернатора региона Михаилом Дегтяревым, который также является координатором регионального отделения ЛДПР. «Я разговаривал, мои коллеги тоже разговаривали, да, действительно, проблема, которая была обозначена, она имеет место быть. Во всяком случае так сказал врио губернатора и дал гарантии со своей стороны, что ситуация коренным образом будет изменена», – цитирует Сидорова «Интерфакс».

Председатель гордумы также отметил, что своими действиями депутаты добились того, чтобы гордума оставалась независимым органом.

Напомним, в понедельник, 23 ноября, 17 депутатов гордумы Хабаровска, в том числе ее спикер Михаил Сидоров, объявили о выходе из ЛДПР. Свое решение они объяснили несогласием с политикой регионального отделения ЛДПР. Пресс-секретарь регионального отделения партии Эдуард Грищук назвал демарш однопартийцев заранее согласованной провокацией.

Всего в городской думе 35 народных избранников. По итогам прошедших в сентябре прошлого года выборов в гордуму прошли 34 кандидата от ЛДПР и один – от «Справедливой России». Сдача партбилетов означала бы потерю либерал-демократами большинства в гордуме.

Хабаровск, Наталья Петрова

Хабаровск. Другие новости 25.11.20

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