ЛДПР потеряла большинство в гордуме Хабаровска: из партии вышли 17 депутатов

В гордуме Хабаровска из ЛДПР вышли 17 депутатов, в том числе ее спикер Михаил Сидоров. Всего в городской думе 35 народных избранников. Напомним, по итогам прошедших в сентябре прошлого года выборов в гордуму прошли 34 кандидата от ЛДПР и один – от «Справедливой России». Таким образом, либерал-демократы лишились большинства в городском законодательном органе.

По данным местного издания Dvhab.ru, утром в понедельник, 23 ноября, о выходе из ЛДПР объявили председатель гордумы Михаил Сидоров и глава думского комитета по бюджету Наталья Жирякова. Свое решение они объяснили несогласием с политикой регионального отделения ЛДПР. Вслед за ними из партии вышли еще 15 депутатов, из-за чего ЛДПР потеряла большинство в гордуме.

Надо отметить, что один из депутатов думы Хабаровской думы покинул ЛДПР еще летом этого года в знак несогласия с отстранением от должности губернатора Хабаровского края и своего однопартийца Сергея Фургала, арестованного в июле по обвинению в организации заказных убийств. Еще одного члена ЛДПР исключили из партии после того, как тот стал фигурантом уголовного дела об избиении пенсионера.

Хабаровск, Наталья Петрова

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