«Им диктовали, что делать, как себя вести»: политолог объяснил, почему депутаты гордумы Хабаровска массово вышли из ЛДПР

Выход 17 депутатов городской думы Хабаровска из ЛДПР стал следствием давления со стороны московского руководства партии. Как отметил в комментарии РИА «Новый День» политолог, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков, ситуация «назревала давно».

«Они пришли с Фургалом (Сергей Фургал – экс-глава Хабаровского края), хотели реализовывать его идеи, но последние месяцы им просто диктовали, что делать, как себя вести. Такая ситуация их не устраивала. Их решение не означает, что они выходят на тропу войны. Они и дальше готовы с исполнительной властью работать, но конструктивно, на благо хабаровчан, а не по указке московского руководства ЛДПР», – сказал Гращенков со ссылкой на спикера хабаровской гордумы Михаила Сидорова.

«Любой конструктив готовы рассматривать, никаких конфликтов не планируют, но решили отделиться от партии», – добавил Гращенков.

Как сообщал «Новый День», сегодня стало известно, что в гордуме Хабаровска из ЛДПР вышли 17 депутатов, в том числе ее спикер Михаил Сидоров. Всего в городской думе 35 народных избранников.

Пресс-секретарь регионального отделения ЛДПР Эдуард Грищук назвал это заранее согласованной провокацией. «Данное заявление депутатов Хабаровской гордумы есть не что иное, как заранее согласованная провокация против действующей власти в городе Хабаровске и в Хабаровском крае. Михаил Сидоров, будучи несогласным с политикой региональной фракции ЛДПР, решил «подначить» коллег, которые оказались в партии «случайно», – цитирует его «Коммерсантъ».

Напомним, по итогам прошедших в сентябре прошлого года выборов в гордуму прошли 34 кандидата от ЛДПР и один – от «Справедливой России». Таким образом, либерал-демократы лишились большинства в городском парламенте.

Стоит отметить, что один из депутатов думы Хабаровской думы покинул ЛДПР еще летом этого года в знак несогласия с отстранением от должности губернатора Хабаровского края и своего однопартийца Сергея Фургала, арестованного в июле по обвинению в организации заказных убийств. Еще одного члена ЛДПР исключили из партии после того, как тот стал фигурантом уголовного дела об избиении пенсионера.

Москва, Александра Быстрицкая

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