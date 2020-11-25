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Среда, 25 ноября 2020, 13:40 мск

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Хабаровский чиновник ответит за крупные махинации при строительстве

Бывшему начальнику службы заказчика министерства строительства Хабаровского края заочно предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и халатности

Экс-начальнику КГКУ «Служба заказчика Минстроя Хабаровского края» заочно предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и халатности (ч.1 ст.286 ч.1.1 ст.293 УК РФ).

По версии следствия, в 2015 году между службой заказчика и коммерческой организацией был заключен госконтракт на строительство гидротехнического сооружения, защищающего от подтопления территорию Южного округа Хабаровска, сообщает пресс-служба СКР.

Подрядчик регулярно нарушал условия контракта. Несмотря на это, в марте 2020 года начальник КГКУ выплатил ему из бюджета деньги за работы сверх лимита, установленного условиями контракта.

По версии следствия, начальник КГКУ недобросовестно исполнил должностные обязанности, не принял мер по консервации объекта незавершенного строительства. Из-за допущенной халатности со стороны обвиняемого часть ранее выполненных работ на строительном объекте пришла в негодность, тем самым был причинен ущерб бюджету Хабаровского края в особо крупном размере.

Расследование продолжается.

Хабаровск, Иван Гридин

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