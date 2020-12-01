В Приморье чиновники самовольно распоряжались лесными массивами

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками регионального департамента лесного хозяйства (ч.1 ст.286 УК РФ).

Как сообщили в СКР, следствие считает, что с января 2016 по январь 2020 года чиновники департамента в обход действующей процедуры и порядка заключения договоров аренды участков лесного фонда, без проведения торгов заключили ряд дополнительных соглашений.

В частности были внесены изменения и дополнения в договоры о лесных участках, в которых были предусмотрены незаконные условия о продлении срока действия договоров с пятью коммерческими организациями.

В результате организации незаконно получили в пользование лесные участки без проведения аукциона, где осуществляли рубку. В результате ущерб превысил 909 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 01.12.20

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