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Четверг, 28 января 2021, 14:42 мск

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В Чите экс-сотрудница прокуратуры ответит за коррупционные преступления

В Чите завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летней бывшей сотрудницы прокуратуры. Как сообщили в СКР, ее обвиняют в получении взятки в крупном размере, покушении на получение взятки в крупном размере и покушении на мошенничество (п.«в» ч.5 ст.290, ч.3 ст.30, п.«в» ч.5 ст.290, ч.3 ст.30, ч.1 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, в 2019 году обвиняемая, занимая должность прокурорского работника, получила от главы одного из сёл в Читинском районе взятку в виде земельного участка стоимостью около 0,5 млн рублей. В этом же году она попыталась получить взятку в виде двух земельных участков общей стоимостью около 800 тыс. рублей от другого чиновника за осуществление общего покровительства.

Кроме того, в 2020 году обвиняемая пыталась обманным путём завладеть бюджетными одного из сельских поселений в сумме 180 тыс. рублей. Преступные действия обвиняемой пресекли сотрудники прокуратуры и ФСБ. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения.

Чита, Иван Гридин

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