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Понедельник, 1 февраля 2021, 16:41 мск

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Приморский депутат ответит за махинации с землями для депутатов

В Приморье суд принял решение арестовать депутата законодательного собрания, адвоката краевой коллегии адвокатов по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, с 15 марта 2013 года по 12 марта 2018 года обвиняемая, находясь во Владивостоке, действуя вместе с сообщниками по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников департамента земельных и имущественных отношений Приморского края незаконно приобрела право собственности на 21 земельный участок.

Она воспользовалась правом на безвозмездное право получения участков ветеранами боевых действий, расположенных на территории Владивостока. Общая их кадастровая стоимость превысила 15 млн рублей.

По ходатайству следователя она помещена под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 01.02.21

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