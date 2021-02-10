США намерены закрыть генконсульство во Владивостоке

Генконсульство США во Владивостоке может быть закрыто к середине весны. Такое заявление сделал представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ во Владивостоке Андрей Броварец. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края

По его словам, инициатива о закрытии Генерального консульства США во Владивостоке поступила в одностороннем порядке от Госдепартамента. Предполагается, что ее окончательная реализация возможна к середине весны 2021 года при соблюдении всех формальностей.

«От себя лично в данной связи могу только выразить надежду на то, что администрация нового президента США его пересмотрит», – отметил Броварец. Российский дипломат указал, что решение Вашингтона противоречит объективным тенденциям развития международного сотрудничества Приморья с зарубежными партнерами.

Напомним, что в конце 2020 года госсекретарь США Майкл Помпео заявил о решении закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 10.02.21

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