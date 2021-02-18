Экс-глава похоронной службы Владивостока получил взятки на 300 млн рублей

Бывшего руководителя муниципальной похоронной службы Владивостока «Некрополь» Игоря Бабынина обвинили в получении взяток на 326 млн рублей. Чиновник допустил к организации похорон на городских кладбищах только две компании.

Бабынин стал фигурантом дела о взятках, подкупе и растрате в 219 году. По версии следствия, с марта 2005 года по сентябрь 2017 года руководитель похоронной службы получил от двух компаний акции и деньги за возможность беспрепятственного оформления заказов на погребение и кремацию на городских кладбищах.

Кроме того, Бабынин запретил другим организациям оказывать ритуальные услуги, сообщили в прокуратуре Приморского края.

Также глава похоронной службы заключил договор аренды транспортных средств и спецтехники с аффилированной ему компанией. Техника использовалась недолго, но работы были приняты и оплачены в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд. Бабынин ранее уже был осужден на два года лишения свободы за другое преступление по статье «Мошенничество».

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 18.02.21

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