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Среда, 3 марта 2021, 13:35 мск

Новости Дальний Восток

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В Петропавловске-Камчатском вскрыли новые эпизоды взяточничества экс-мэра

В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело о взяточничестве при заключении муниципальных контрактов по благоустройству города. Речь идет о четырех преступлениях коррупционной направленности: «получение взятки в особо крупном размере», 2 эпизода «посредничества во взяточничестве», «дача взятки» (ч.6 ст.290, ч.4 ст.291.1, ч.5 ст. 291 УК РФ).

По версии следствия, с мая по август 2018 года представитель одной из коммерческих организаций передал через посредников бывшему главе Петропавловска-Камчатского взятку в размере 2 млн рублей. За незаконное вознаграждение чиновник обещал обеспечить беспрепятственное принятие выполненных работ по благоустройству города, приоритет при заключении муниципальных контрактов в будущем, а также общее покровительство.

Установлено, что одним из посредников во взяточничестве являлся родной брат мэра. В настоящее время должностное лицо и его брат осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы за совершение аналогичных преступлений. Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки и материалы оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Камчатскому краю. Расследование уголовного дела продолжается.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 03.03.21

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