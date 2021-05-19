Получившие новое жилье подтопленцы продают его и живут в зоне паводка

Жители Амурской области, пострадавшие от паводков, получают новое жилье, продают его и продолжают жить в зонах затопления. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Два года назад в Приамурье из-за сильного паводка было повреждено 948 жилых зданий, из которых 327 домов признаны утраченными и подлежащими сносу, 621 – требовали проведения капитального ремонта. Все пострадавшие получили денежные выплаты.

«Однако на сегодняшний день фиксируются случаи, когда жители пострадавших от паводка в 2019 году строений продолжают в них проживать. Некоторые из сельчан купили новое жилье на полученные от государства деньги и успели его продать», – говорится в сообщении пресс-службы.

В одном только Норске 42 местных жителя, получивших выплаты и купивших на них новое жилье, до сих пор проживают в подтопленных и непригодных домах. При этом при получении компенсации эти люди давали обязательство передать свое жилье в муниципальную собственность.

«Это практически треть получателей выплат в данном селе. На сегодняшний день идет уточнение количества таких людей в других населенных пунктах области, затем будет проводиться работа по их принудительному выселению в судебном порядке», – сказала министр юстиции Амурской области Елена Акименко.

Благовещенск, Зоя Осколкова

Благовещенск. Другие новости 18.05.21

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